فرقة "إرتجاليا" تقدم عرضا مسرحيا بساقية الصاوي غدا الجمعة

تقدم فرقة "إرتجاليا" للمسرح والفنون الاستعراضية عرضا جديدا بساقية الصاوي مساء غد الجمعة.



وذكرت ساقية الصاوي - في بيان لها اليوم /الخميس/ - أنها تستعد لاستضافة فرقة ارتجاليا مساء الجمعة 8 ديسمبر على مسرح قاعة الحكمة.



وأعربت ارتجاليا عن تحمسها لتقديم عرضها بمسرح الساقية، وكتبت :"جمهورنا العزيز مستنينكم يوم الجمعة في ساقية عبد المنعم الصاوي .. استعد للضحك مع إرتجاليا"..مضيفة :"انضم إلينا في ليلة لا تنسى من جنون الارتجال .. احفظ التاريخ واحضر أصدقائك للضحك الجيد".



وانطلقت "إرتجاليا" وهي فرقة ارتجال مسرحي مكونة من 11 فنانا قبل 6 أعوام على يد مؤسسها ومخرجها الفنان رمزي لينر، وتهتم بتقديم عروض ارتجال مسرحي بمعنى كل ما يراه المشاهد يحدث لأول مرة على المسرح.

