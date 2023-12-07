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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

ختام فعاليات دورة مركز الشيخ زايد لإعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها|صور

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي وأسامة ياسين

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات دورة إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي نظمها مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، حيث تناولت الدورة التدريب على أحدث الاستراتيجيات والأساليب في تعليم اللغات الأجنبية طبقا للمعايير العالمية، وحاضر بها نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في المجال.

المحرصاوى: نحرص على تأهيل  معلمى اللغة العربية للناطقين بغيرها وفقا للمعايير العالمية لتعليم اللغات

وقال د.محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الدورة التي امتدت فعالياتها على مدار شهر، جاءت بشكل مكثف لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، وحرصت على تقديم برنامج ومحتوى متنوع  وبحضور نخبة من كبار الأساتذة، في إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث طرائق واستراتيجيات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وفي الختام أشاد د. المحرصاوي بمستوى المتدربين، وحرصهم على تحقيق الاستفادة الكاملة من الدورة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم التدريسية للطلاب الناطقين بغير العربية.

وأكد أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ترحيب المنظمة ومركز الشيخ زايد  بالمتدربين، والحرص علي تقديم يد العون لهم، لمساعدتهم في حياتهم العملية، والعلمية، مشيراً إلى تنوع محتوى الدورات التي تقدمها المنظمة في مختلف المجالات لتأهيل المتدربين لسوق العمل.

حضر الحفل د. عبد الدايم نصير أمين عام المنظمة - ومستشار شيخ الأزهر الشريف، وفي الختام تم توزيع الشهادات على المتدربين والتقاط الصور التذكارية.

اللغة العربية مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها المحرصاوي تعليم اللغات الأجنبية المنظمة العالمية لخريجي الازهر

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