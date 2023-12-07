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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام عاشور يهدّد مستقبل أحمد فتوح في التعاقد مع الأهلي

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل هامة بشأن إمكانية انتقال أحمد فتوح لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، قائلا إن بعض المسؤولين داخل صفوف النادي الأهلي يفضلون التعاقد مع أحمد فتوح، في ضوء تراجع مستوى علي معلول، موضحا أن أحد مسؤولي الوكرة القطري سيراقبون علي معلول في كأس العالم للأندية، وإذا ظهر اللاعب بشكل مميز في كأس العالم للأندية سيتم تقديم عرض للحصول على خدمات اللاعب. 

هل ينتقل أحمد فتوح إلى صفوف الأهلي؟ 

وأضاف "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أن البعض داخل النادي الأهلي يرى أن التعاقد مع أحمد فتوح هو السبيل الوحيد لحل أزمة الظهير الأيسر في الفترة المقبلة، والبعض الآخر يرى أن وجود فتوح لن يضيف جديد، لافتا إلى أن أحد المسؤولين داخل النادي الأهلي يرى أن إمام عاشور أدائه غير مقنع في الأهلي على الرغم من تألقه مع الزمالك. 

وتابع إسلام صادق، أن بعض المسؤولين في الأهلي قلقين من تكرار ملف إمام عاشور أن يتم دفع مبلغ مالي كبير ولا يجني اللاعب ثمار تلك المبالغ المالية داخل الأهلي، خاصة في ضوء أن إمام عاشور لم يقدم المستوى المتوقع في الوقت الحالي، موضحا أن بعض المسؤولين يرون أن يتم البحث عن لاعب صغير في السن يتم الدفع به في هذا المركز أو التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي بدلا من دفع مبلغ مالي كبير في لاعب مصري. 

أحمد فتوح الأهلى برنامج البريمو إسلام صادق علي معلول كأس العالم للاندية

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