عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ماكدونالدز تتحدى أمريكا وتخرج من تحت عباءتها.. اعرف القصة كاملة

ماكدونالدز تتحدى
ماكدونالدز تتحدى أمريكا وتخرج من تحت عبائتها..

لوقتٍ طويل، شهد عالم أنظمة التشغيل معركةً مستمرة بين iOS و Android, وانضمت شركة Huawei هواوي الصيني الرائدة في صناعة الهوات الذكية إلى هذه المنافسة في مرحلةٍ ما. 

وعلى الرغم من توفر نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي HarmonyOS لفترةٍ طويلة، إلا أنه لم يحظَ بشعبيةٍ كبيرةٍ خارج الصين ولا يبدو من المحتمل أن يفعل ذلك.

السبب الرئيسي لهذا الضعف في جذب المستخدمين نحوه هو غياب العديد من التطبيقات الشائعة على AppGallery، وهذا يعني أن المستخدمين الذين ينتقلون من Android أو iOS إلى هواتف هواوي قد يحتاجون إلى التخلي عن أبسط التطبيقات.

على الرغم من أنه ليس من المستحيل تثبيت هذه التطبيقات، إلا أن الجوانب التقنية التي تنطوي عليها قد لا تهم المستخدم العادي.

ومع ذلك، يبدو أن هذه المشكلة أصبحت شيئًا من الماضي تدريجيًا، حيث بدأت ماكدونالدز McDonald's في تطوير تطبيق أصلي لـأجهزة هواوي Huawei HarmonyOS.

ماكدونالدز تتحدى أمريكا وتخرج من تحت عبائتها..اعرف القصة كاملة

ماكدونالدز تنضم إلى نظام HarmonyOS البيئي وتبدأ تطوير تطبيق أصلي

 

أدعى مدون صيني أن ماكدونالدز بدأت في تطوير تطبيق أصلي لـ هواوي HarmonyOS. 

شارك المدون صورًا لحفل توقيع وإطلاق بين هواوي و ماكدونالدز الصين ، ومع ذلك، لم تؤكد هواوي الأخبار رسميًا حتى الآن. 

إذا كنت تعتقد أنه لا يوجد شيء مميز في تطبيق ماكدونالدز، فكر مرة أخرى.

ماكدونالدز تتحدى أمريكا وتخرج من تحت عبائتها..اعرف القصة كاملة

 ماكدونالدز هي سلسلة مطاعم مقرها الولايات المتحدة، ومن المهم جدًا أنها اتخذت هذا القرار على الرغم من الضغوط الأمريكية.

كما ذكرنا أعلاه، يواجه HarmonyOS تحديًا كبيرًا خارج الصين بسبب نقص التطبيقات اليومية الشائعة الاستخدام، قد تكون هذه مجرد البداية، وقد نشهد شركات عالمية تشارك في المساهمة في HarmonyOS. 

يمكن أن يؤدي مشاركتهم إلى تعزيز قدرتها التنافسية من خلال توسيع مجموعة التطبيقات المتاحة على المنصة.

 في سبتمبر، أعلن ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، أن HarmonyOS NEXT، الإصدار التالي من HarmonyOS، جاهز للإصدار.

وقال إن تطبيقات HarmonyOS الأصلية ستشهد قفزة تاريخية إلى الأمام بالنسبة لنظام تطبيقات الهاتف المحمول، مع تجارب أكثر سلاسة وذكاءً وأمانًا.

قالت هواوي إن شركات ومطورين من مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك التمويل والسفر والوسائط الاجتماعية، انضموا بالفعل إلى نظام HarmonyOS البيئي ويقومون بتطوير تطبيقات HarmonyOS الأصلية، ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد هذا بشكل أكبر.

ماكدونالدز Huawei هواوي HarmonyOS Android iOS الضغوط الأمريكية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتعديل يتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم في مصر

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

موضوعات متعلقة

أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر.. تستاهل فلوسك

براند موبايلات مش معروف في السوق يتفوق على سامسونج.. ما هو؟

أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب جدًا وكاميرا ممتازة 

لأول مرة.. موبايل Honor برامات 24 جيجابايت

أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

قائمة بهواتف سامسونج الحاصلة على تحديث أندرويد 14

خصم كبير على هاتف موبايل Honor يتفوق على سامسونج..بكاميرا 200 ميجابكسل

ميزة جديدة لإرسال صور وفيديوهات على واتساب بأعلى جودة..الطريقة هنا

ترشيحاتنا

حزب الله يوجه ضربات قوية لمواقع وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

دعاء للزوجة المتوفاة.. عنوان الوفاء للمرأة بعد موتها

أجبروهم على خلع ملابسهم.. انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.. صور

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

الرئيس الإيراني: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرانك كابريو.. قاضي الرحمة يكشف إصابته بمرض خطير.. شاهد التفاصيل

صنع في مصر| الشركة العربية العالمية للبصريات تبهر الحضور في معرض إيديكس بأنظمة إدارة النيران الجديدة ومنظومة الجندي المقاتل المطورة

القوات المسلحة تنظم حملة "تصدوا معنا" لتوعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

فيديو

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

شاب ينهي حياة زوجته الحسناء ببشاعة .. ماذا فعلت سيدة المحلة؟ «فيديوجراف»

جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ