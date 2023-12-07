ماكدونالدز تتحدى أمريكا وتخرج من تحت عباءتها.. اعرف القصة كاملة

لوقتٍ طويل، شهد عالم أنظمة التشغيل معركةً مستمرة بين iOS و Android, وانضمت شركة Huawei هواوي الصيني الرائدة في صناعة الهوات الذكية إلى هذه المنافسة في مرحلةٍ ما.

وعلى الرغم من توفر نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي HarmonyOS لفترةٍ طويلة، إلا أنه لم يحظَ بشعبيةٍ كبيرةٍ خارج الصين ولا يبدو من المحتمل أن يفعل ذلك.

السبب الرئيسي لهذا الضعف في جذب المستخدمين نحوه هو غياب العديد من التطبيقات الشائعة على AppGallery، وهذا يعني أن المستخدمين الذين ينتقلون من Android أو iOS إلى هواتف هواوي قد يحتاجون إلى التخلي عن أبسط التطبيقات.

على الرغم من أنه ليس من المستحيل تثبيت هذه التطبيقات، إلا أن الجوانب التقنية التي تنطوي عليها قد لا تهم المستخدم العادي.

ومع ذلك، يبدو أن هذه المشكلة أصبحت شيئًا من الماضي تدريجيًا، حيث بدأت ماكدونالدز McDonald's في تطوير تطبيق أصلي لـأجهزة هواوي Huawei HarmonyOS.

ماكدونالدز تتحدى أمريكا وتخرج من تحت عبائتها..اعرف القصة كاملة

ماكدونالدز تنضم إلى نظام HarmonyOS البيئي وتبدأ تطوير تطبيق أصلي

أدعى مدون صيني أن ماكدونالدز بدأت في تطوير تطبيق أصلي لـ هواوي HarmonyOS.

شارك المدون صورًا لحفل توقيع وإطلاق بين هواوي و ماكدونالدز الصين ، ومع ذلك، لم تؤكد هواوي الأخبار رسميًا حتى الآن.

إذا كنت تعتقد أنه لا يوجد شيء مميز في تطبيق ماكدونالدز، فكر مرة أخرى.

ماكدونالدز تتحدى أمريكا وتخرج من تحت عبائتها..اعرف القصة كاملة

ماكدونالدز هي سلسلة مطاعم مقرها الولايات المتحدة، ومن المهم جدًا أنها اتخذت هذا القرار على الرغم من الضغوط الأمريكية.

كما ذكرنا أعلاه، يواجه HarmonyOS تحديًا كبيرًا خارج الصين بسبب نقص التطبيقات اليومية الشائعة الاستخدام، قد تكون هذه مجرد البداية، وقد نشهد شركات عالمية تشارك في المساهمة في HarmonyOS.

يمكن أن يؤدي مشاركتهم إلى تعزيز قدرتها التنافسية من خلال توسيع مجموعة التطبيقات المتاحة على المنصة.

في سبتمبر، أعلن ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، أن HarmonyOS NEXT، الإصدار التالي من HarmonyOS، جاهز للإصدار.

وقال إن تطبيقات HarmonyOS الأصلية ستشهد قفزة تاريخية إلى الأمام بالنسبة لنظام تطبيقات الهاتف المحمول، مع تجارب أكثر سلاسة وذكاءً وأمانًا.

قالت هواوي إن شركات ومطورين من مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك التمويل والسفر والوسائط الاجتماعية، انضموا بالفعل إلى نظام HarmonyOS البيئي ويقومون بتطوير تطبيقات HarmonyOS الأصلية، ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد هذا بشكل أكبر.