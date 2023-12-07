المصريون الأكثر شراء.. بيع 90٪؜ من تذاكر كأس العالم للأندية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن بيع ٩٠٪؜ من تذاكر كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الأمين العام للشؤون الاستراتيجية بالاتحاد السعودي لكرة القدم:

تم بيع 90% من تذاكر بطولة كأس العالم للأندية، أكثر الجنسيات شراء للتذاكر مصر والبرازيل والهند وإنجلترا.".



تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، في السعودية يوم الثلاثاء المقبل، وذكرت وزارة الخارجية السعودية في في بيان أنها بالتعاون مع وزارة الرياضة تطلق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023، وهو ما يؤكد ان الجمهور على موعد مع المتعة والإثارة خلال المونديال

أطلقت السلطات السعودية ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023.