السفير المصري في بغداد يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق

​قدم سفير مصر لدى العراق "أحمد سمير" اليوم ٧ ديسمبر الجاري، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية العراق الشقيق الدكتور "عبد اللطيف رشيد"، حيث نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره العراقي، منوهاً إلى العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية والأخوية بين مصر والعراق، ومؤكداً على ضرورة تعزيز العمل على توسيع أطر التعاون في مختلف المجالات، سواء عبر التعاون الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وخاصة تعزيز مستويات التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب رئيس الجمهورية العراقية عن اعتزاز العراق الشقيق بالعلاقات التاريخية مع مصر، وحرصه على دفع العلاقات الثنائية قدماً والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات، راجياً نقل خالص تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية.