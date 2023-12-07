عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يؤكد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً مع رؤساء مراكز ومدن فاقوس والحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم ، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لنرسل رسالة لدول العالم أجمع بأن مصر تشهد حراكاً ديمقراطياً على أرض الواقع ويسعي أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم والتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية لإستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالي مصر.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة أن يمثل العرس الديمقراطي القادم إحتفالية في حب مصر يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة وذلك من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية بالصورة اللائقة المعهودة عنها واستكمالاً لمسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وقال محافظ الشرقية اننا فى مرحله دقيقة وهامه تتطلب منا جميعاً ممارسة حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.. لافتا إلى أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الإنتخابات وسيذكر التاريخ مشاركة أبناء الوطن في ممارسة آليات الديمقراطية ورسم خريطة المستقبل وبناء مصرنا الغالية.

وأشار المحافظ إلى أن حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية في كافة القطاعات تخطي 62 مليار جنيه ليغير حياة المواطنين للأفضل ونسعى لبذل المزيد لنيل رضا المواطن وتحقيق طموحاته.

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المقرر إطلاقها مطلع الأسبوع المقبل في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 م حيث يبلغ اجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

الاستعدادات النهائية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية القادمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية السكرتير العام المساعد المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حياة المواطنين صان الحجر في حب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب مستمرة لفترة طويلة.. فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا

اتحاد أمهات مصر يذيع فيديوهات توعوية لعلاج سمنة الطلاب

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

اتعودنا | تعليق مثير من الشناوي في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

دوري أبطال إفريقيا| ماذا قال مدرب الأهلي عن مواجهة شباب بلوزداد| شاهد

أشرف زكي وصبري فواز ولبلبة في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي | صور

رسميا .. معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك |شاهد

موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

فيديو

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ