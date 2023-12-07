محافظ الشرقية يؤكد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً مع رؤساء مراكز ومدن فاقوس والحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم ، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لنرسل رسالة لدول العالم أجمع بأن مصر تشهد حراكاً ديمقراطياً على أرض الواقع ويسعي أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم والتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية لإستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالي مصر.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة أن يمثل العرس الديمقراطي القادم إحتفالية في حب مصر يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة وذلك من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية بالصورة اللائقة المعهودة عنها واستكمالاً لمسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وقال محافظ الشرقية اننا فى مرحله دقيقة وهامه تتطلب منا جميعاً ممارسة حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.. لافتا إلى أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الإنتخابات وسيذكر التاريخ مشاركة أبناء الوطن في ممارسة آليات الديمقراطية ورسم خريطة المستقبل وبناء مصرنا الغالية.

وأشار المحافظ إلى أن حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية في كافة القطاعات تخطي 62 مليار جنيه ليغير حياة المواطنين للأفضل ونسعى لبذل المزيد لنيل رضا المواطن وتحقيق طموحاته.

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المقرر إطلاقها مطلع الأسبوع المقبل في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 م حيث يبلغ اجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.