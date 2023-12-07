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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيليكس يكشف عن نجم في ليفربول يرغب بـ ضمه لـ برشلونة

جواو فيليكس
جواو فيليكس

طُلب من مهاجم برشلونة جواو فيليكس تسمية لاعب واحد يرغب في اللعب بجانبه، فاختار لاعب خط وسط ليفربول  دومينيك زوبوسزلاي. 

وحقق دومينيك زوبوسزلاي بداية مثالية لمسيرته مع ليفربول بعد وصوله كجزء من إصلاح خط وسط النادي في الصيف، حقق التوقيع بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من آر بي لايبزيج نجاحًا فوريًا للريدز ، وساعدت عروض سزوبوسزلاي الجذابة في خط الوسط في تحديد أسلوب فريق يورجن كلوب ذو المظهر الجديد، والذي يبتعد بنقطتين عن الصدارة بعد 15 مباراة، وإن قوة أدائه، بالإضافة إلى اثنين من الأهداف المذهلة، أجبرت زوبوسزلاي بالفعل على التقليل من شأن المقارنات المبكرة مع أسطورة النادي ستيفن جيرارد، ومع ذلك، يأمل أنصار ليفربول أن يبقى قائد المجر - الذي تم مقارنته مؤخرًا بنجم ليونيل ميسي من قبل أحد زملائه الدوليين - في أنفيلد على المدى الطويل.

وصف زوبوسزلاي سابقًا اللعب لفريق الريدز بأنه "حلم" ، لكن بدايته في الحياة في إنجلترا لم تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل اللاعبين خارج الدوري الإنجليزي الممتاز ، وطُلب من مهاجم برشلونة، جواو فيليكس، تسمية لاعب واحد يرغب في اللعب بجانبه، وكان لاعب خط وسط ليفربول هو من حصل على الموافقة.

دومينيك زوبوسزلاي من ليفربول كذلك أجاب فيليكس : "أنا أحب لعبته وأعتقد أنه يمكن أن يلعب هنا يومًا ما"، على الرغم من كونه معارًا حاليًا من أتلتيكو مدريد نفسه.

قام ثلاثة من لاعبي ليفربول بانتقالات رفيعة المستوى إلى كامب نو في الماضي - خافيير ماسكيرانو، لويس سواريز، فيليب كوتينيو - لكن من الواضح أن سزوبوسزلاي يركز بشكل كامل على النجاح كجزء من فريق يورغن كلوب، وسجل لاعب خط الوسط هدفه الثالث هذا الموسم مساء الأربعاء في فوز ليفربول 2-0 على شيفيلد يونايتد، حيث واصل الريدز تحديهم على اللقب.

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