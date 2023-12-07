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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

25 مليون جنيه..الزمالك يقترب من حل أزمة القيد ويعلن أولى صفقات يناير

صدى البلد

أعلن الصحفي الرياضي إسلام صادق عن اقتراب حل أزمة القيد في نادي الزمالك.


وكتب صادق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الزمالك يقترب من حل أزمة القيد والبلعوطي أول الصفقات لمدة 3 سنوات بـ25 مليون جنيه وانضمام الزناري لإنبي".


ويعتزم نادي الزمالك، التقدم بعرض جديد على نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، لحل أزمة القيد الخاصة بالقلعة البيضاء، بسبب عدم دفع المستحقات الخاصة باللاعب محمود شيكابالا.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك عرض على إدارة سبورتنج لشبونة تقسيط الغرامة المستحقة لهم الخاصة بشيكابالا، والتي تقدر بـ 1.5 مليون دولار.

وأضاف حتحوت، نقلا عن مصدر بقلعة ميت عقبة، أن الزمالك طلب من إدارة لشبونة دفع المبلغ على سنة بدفع 25% من قيمة الغرامة كل 3 أشهر .

وتابع: "المفاوضات ما زالت جارية حتى الآن، وكل ما يتردد عن رفض إدارة نادي سبورتنج لشبونة التفاوض كلام لا أساس له من الصحة، والقلعة البيضاء مستمرة فى المفاوضات".

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