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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

صدى البلد

كشف فرانك كابريو، الشهير بقاضي الرحمة محليًا وعالميًا عن خبر حزين لمتابعيه خلال مقطع فيديو عبر صفحته على تيك توك.. فماذا قال؟

شاهد الفيديو:

طلب رئيس القضاة في بروفيدنس برود آيلاند والرئيس السابق لمجلس محافظي رود آيلاند، أن يصلي الناس من أجله.

وعن سبب ذلك أوضح، فرانك كابريو البالغ من العمر 87 عامًا إنه بعد عيد ميلاده الأخير، لم يكن على ما يرام وقرر إجراء فحوصات طبية.

ونبه فرانك كابريو في مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من  2.5 مليون مشاهدة في 6  ساعات فقط أن الفحوصات كشفت عن إصابته بالسرطان.

وتابع فرانك كابريو في الفيديو: "أحد أسعد أيام السنة بالنسبة لي هو عيد ميلادي، وقد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادي الـ87 وتلقيت الكثير من الرسائل الرائعة من أشخاص من جميع أنحاء العالم".

واصل: " تبين أن عيد الميلاد هذا مختلف قليلاً عما كان متوقعاً، لكن مساعدتكم ستمنحني القوة لخوض هذه المعركة الصحية”.

شاهد الفيديو:

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