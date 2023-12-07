الرئيس وعد فأوفي.. تعيين خريج مبادرة القيادات الشابة مديرا لمدرسة تجريبي بالقليوبية

لم يتوقع “اسلام “انه سيصل لهذا المنصب في سن صغير، حيث يبلغ عمره 40 عاما، وتم تعيينه مديرا لمدرسة تجريبي بمحافظة القليوبية، ”مدرسة المستشار ابو العنين الرسمية للغات” ، بعد اجتياز الدورة الاولي للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديرى مدارس ضمن برنامج 1000 قيادة شابة، التي تمت تحت رعاية وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى.



يروي إسلام عبدالجليل عبدالعظيم عبده مدير مدرسة المستشار أبو العنين الرسمية للغات تجربته للوصول إلى منصب المدير..

قال: بناء على مبادرة رئيس الجمهورية ضمن البرنامج الرئاسي لإعداد القيادات الشبابية، لاختيار 1000 قيادة فعالة من شباب المعلمين، تم اختيار 350 معلم علي مستوي الجمهورية في الدفعة الأولى وكنت انا المعلم الوحيد من ادارة قها التعليمية، وبعد برنامج تدريبي مدة 6 اشهر ، تم منحنا دبلومة القيادة التربوية والامن القومي من الاكاديمية العسكرية المصرية العليا ( الكلية الحربية) .



وأضاف لـ "صدي البلد": في البداية تم تحديد مقابلة على مستوى المديرية بحضور قيادات المديرية وبعد ذلك تم اجراء كشف طبي ورياضي ونفسي وهيئة بحضور رئيس الجمهورية.

وبعد ذلك حضور في الأكاديمية العسكرية 6 أشهر، ضمن برنامج مكثف يحتوي علي اللياقة البدنية والمحاضرات شملت التنمية المستدامة والقدرة على التغيير بالاشتراك مع جامعة حلوان.

ويؤكد اسلام، انه اذدات خبرتنا القيادية والقدرة على التحمل والصبر وكيفية إدارة الأزمات وضبط الساعة البيولوجية لدينا وكيف تصبح قائد ناجح داخل المؤسسة وقادر على التغيير ومؤثر على فريق العمل.



وتابع: انتهى البرنامج وتم تحديد تدريب في مدينة مبارك التعليمية لمدة 25 يوما، ثم صدر قرار التعيين مديرا للمدرسة .