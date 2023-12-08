بلينكن : فجوة بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه لا تزال هناك فجوة بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض في غزة، مضيفاً أن واشنطن تتحدث مع إسرائيل بشكل منتظم بشأن حماية المدنيين.

وذكر بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن عقب اجتماعه مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أنه "يظل من الضروري أن تعطي إسرائيل الأولوية لحماية المدنيين.. ولا تزال هناك فجوة بين، مثل ما قلت عندما كنت هناك، بين النية في حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".

من جانب آخر، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن، شدد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على أهمية تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى قطاع غزة.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن شدد في الاتصال الهاتفي على الحاجة الماسة لحماية المدنيين، وفصلهم عن حركة "حماس" عبر توفير ممرات تسمح لهم بالتحرك على نحو آمن من مناطق القتال.

وعبر بايدن عن قلقه العميق بشأن باقي المحتجزين في غزة، وكذا أعمال العنف التي يقوم بها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب البيان.