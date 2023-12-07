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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب شهداء غزة.. إيمان الحصري تحرج مستشار ترامب

الإعلامية إيمان الحصري
الإعلامية إيمان الحصري

زعم جابرييل صوما، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن المشاهد التي تحدث تجاه الإسرائيليين صعبة للغاية من قبل حركة حماس، سواء من خلال انتهاكات جنسية للأسرى أو من خلال استهداف المدنيين من الإسرائيليين وما إلى ذلك، والمشاهد الصعبة للغاية على المواطنين. 

إيمان الحصري تحرج مستشار ترامب على الهواء 

وأضاف "صوما"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر "زوم" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أنه يجب أن يكون هناك وقفة أمام المجازر التي تحدث في الوقت الحالي، لتحرجه إيمان الحصري على الهواء: "هل مشاهد مقتل الإسرائيليين تقطع قلوبكم، ومشاهد المدنيين في غزة، والمقابر الجماعية التي تُدفن فيها آلاف الأبرياء يوميا في قطاع غزة هل هذه المشاهد المأساوية لا تقطع قلوبكم". 

وتابعت إيمان الحصري: "من في أمريكا يوقف إمداد السلاح إلى إسرائيل، ومن يحاول وقف قتل المدنيين في قطاع غزة، وهل تشاهدون ما يحدث من مجازر في حق الإنسانية، وفي حق المدنيين؟، لماذا لم يتحدث أحد عن مقتل المدنيين في قطاع غزة في الوقت الحالي؟". 

ورد قائلا إنه يشاهد مقتل المدنيين في قطاع غزة مثل المصريين، ولكن يجب أن يكون هناك وقفة أمام مقتل المدنيين بشكل عام، موضحا أن حماس هي من تتسبب في مقتل الفلسطينين، والولايات المتحدة وإسرائيل متفقة على القضاء على فلسطين، لترد عليه قائلة إن حماس حركة مقاومة، وفلسطين دولة محتلة وهذا أمر لا يحتاج إلى النقاش تحت أي ظروف، “حماس فكرة والفكرة لا تموت، ولا يوجد دولة في العالم محتلة سوى فلسطين، والمقاومة دائما تخرج على المحتل، وبالتالي هذا أمر باقي”. 

ايمان الحصري مستشار ترامب إستهداف المدنيين برنامج مساء دي إم سي وفلسطين حركة مقاومة

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