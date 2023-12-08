أشوفكوا بكره.. فيفي عبده تثير الجدل في عزاء ناهد فريد شوقي

أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل في تصريحات لها أثناء حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي مساء الخميس بمسجد الشرطة.

وقالت فيفي عبده في تصريحات مقتضب للكاميرات:" معنديش حاجة أقولها غير أيامنا سودة ومهببة وأشوفكوا بكره في عزاء تاني".

وظهرت فيفي عبده مرتين مؤخرا مستندة على ابنتها، الأولى لمواساة ريهام عبد الغفور في وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، والثانية في عزاء ناهد فريد شوقي.

حرصت الفنانة داليا البحيري على تقديم واجب العزاء فى المنتجة ناهد فريد شوقي، والمقام حاليا داخل مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



واصطحبت داليا البحيري خلال العزاء ابنتها قسمت من زوجها الأول فريد المرشدي، والذى رحل عن عالمنا عام 2014، وهو ابن الراحلة ناهد فريد شوقي.

وكان من ضمن الحضور الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وسيد رجب والمنتج أحمد السبكي وخالد زكي ومحمد أبو داوود .



كما حضر هشام ماجد ودينا وفيدرا وداليا البحيري ودنيا عبد العزيز وزوجها ومادلين طبر ونرمين الفقي وإيمان العاصي.

