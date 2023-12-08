بريطانيا: إسرائيل عليها التصرف بشكل مختلف في جنوب غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه يجب على إسرائيل "التصرف بشكل مختلف" في جنوب غزة عما فعلته في الشمال.

وأكد كاميرون، لشبكة "سي.إن.إن" خلال رحلة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، دعم بلاده لإسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر الفائت، لكنه حث تل أبيب على الالتزام بالقانون الدولي في ردها.

وأردف كاميرون أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، طرح "سلسلة من النقاط حول كيفية محاولة إسرائيل التصرف بشكل مختلف في جنوب غزة، وأعتقد أن هذا صحيح، وعلينا الاستمرار في توضيح هذه النقاط لهم".

فيما ختم قائلاً: "في نهاية المطاف، لا يعتمد أمن إسرائيل على المدى الطويل على قوتها المسلحة وثباتها فحسب، بل أيضاً على تمكين الفلسطينيين من العيش بسلام وأمن".

وبدأ وزير الخارجية البريطاني الأربعاء زيارة إلى واشنطن هي الأولى له إلى الولايات المتحدة منذ تعيينه في هذا المنصب قبل 3 أسابيع، يبحث خلالها خصوصاً مع نظيره الأمريكي ملفي أوكرانيا وغزة.