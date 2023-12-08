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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تعد امتحانات الفصل الدراسي الاول بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية من الكلمات الأكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل ، حيث أكد وزير التعليم والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور على الالتزام بمواعيد الامتحانات وفقًا للخريطة المعتمدة .
 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويستعرض موقع “صدي البلد” موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.
تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.

قال الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم جامعة طنطا ، إن الكلية في صدد الانتهاء من وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول من العام الجامعى،لافتا أن سوف يتم اعلان الجداول عبر كل منصات التواصل للكلية .

وأكد عميد علوم طنطا، خلال تصريحاته لصدي البلد ،أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول تعقد حضوريا بالكلية حتى وأن كانت أونلاين اذ يؤدى الطلاب الاختبارات داخل قاعات ومعامل الكلية، لافتا إلى أن الامتحان يعقد بنظام البابل شيت مع وجود سؤال مقالى أو أكثر حسب رغبة أستاذ المادة اذ يتاح له وضع أكثر من سؤال مقالى بالامتحان حسب طبيعة الدراسة فى كل مادة.

ووضعت الكلية روشته من المحظورات التى يجب على الطلاب تجنبها وذلك لمواجهة حالات الغش ، حيث أكدت الكلية على الطلاب عدم إصطحاب التليفون المحمول أو أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة الطالب إلى الشئون القانونية

ومن بين التعليمات التى وضعتها الكلية ضمن روشته المحظورات والنصائح لطلابها، التأكد من كتابة رقم نموذج الإختبار ورقم الجلوس على ورقة الإجابة وكذلك ورقة الأسئلة هي مسئولية الطالب شخصيا، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وعدم تبادل الأدوات الكتابية بين الطلاب.

امتحانات الفصل الدراسي الأول الحكومية والخاصة والاهلية وزير التعليم والبحث العلمى موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

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