لحظة استجمام تتحول إلى مأساة.. وفاة أسترالي بعد دفنه في الرمال

وقع حادث مأساوي على شاطئ جزيرة بريبي في كوينزلاند، أستراليا، حيث توفي شاب في العشرينات من عمره بعد أن تم دفنه تحت الرمال. ووقع الحادث يوم السبت الماضي، حيث سقط الشاب جوش تايلور في حفرة كان من المفترض أن تُستخدم لشوي خنزير.

تم إجلاء تايلور على الفور إلى المستشفى، إلا أنه توفي يوم الخميس متأثرًا بجراحه. وحتى الآن، لم يتم تحديد الأسباب الدقيقة للحادث ولا تزال السلطات تحقق في الأمر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أكدت شرطة كوينزلاند أنه قد يكون هناك شهود للحادث الذين لم يتحدثوا بعد مع الشرطة، وتدعوهم للتعاون وتقديم أي معلومات قد تساعد في التحقيق.

تعتبر جزيرة بريبي وجهة شهيرة للتخييم والاستجمام في كوينزلاند، حيث يقصدها العديد من السياح سنويًا. تعتبر حوادث الدفن تحت الرمال من المخاطر التي لا يعتقد الكثيرون أنها قد تؤدي إلى وفاة شخص. ولكنها تشكل خطرًا حقيقيًا.

واستغرق الأمر حوالي 15 شخصًا لتحريره، قبل أن يقوم الحراس بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي عليه حتى وصول المسعفين إلى مكان الحادث، وأكدت عائلة تايلور أن أجهزة دعم الحياة الخاصة به قد تم إيقافها يوم الخميس.

وفي بيان مؤثر، وصفوه بأنه “أفضل ابن وأخ وصديق ورفيق يمكن أن نتمناه جميعًا.. سنفتقده في كل دقيقة من كل يوم”.

وأضاف بيان الأسرة: "لسوء الحظ، كانت الإصابات التي تعرض لها شديدة للغاية بحيث لم يتمكن من التغلب عليها"، كما شكر طاقم المستشفى على جهودهم.