مصر تعزي السعودية في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية

قدمت مصر التعازي إلى السعودية في حادثة سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه "خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها".

وأضافت الخارجية "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق من اليوم الخميس، سقوط طائرة حربية من طراز "F15-SE" خلال مهمة تدريبية روتينية بالمنطقة الشرقية ومقتل طاقمها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، تركي المالكي، في بيان، إن "حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران".

وأردف المالكي قائلا إن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي"، وفقا للبيان.