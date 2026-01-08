المبعوث الأممي لليمن: الحوار الشامل يتيح لليمنيين فرصة مهمة لرسم مسار أكثر شمولا

أكد المبعوث الأممي لليمن، أن دعوة رئيس مجلس القيادة لحوار جنوبي تستضيفه السعودية فرصة مهمة لخفض التوترات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال المبعوث الأممي، إن الحوار الشامل يتيح لليمنيين فرصة مهمة لرسم مسار أكثر شمولا وتطلعا إلى المستقبل.

وفي وقت سابق، أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر لقاءه وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، حيث ناقشا التحركات التي جرت بتوجيه من عيدروس الزبيدي وما ترتب عليها من إساءة للقضية الجنوبية والإضرار بوحدة الصف.

وقال السفير السعودي “ آل جابر ” : بحثنا أيضا سبل المعالجة مستقبلا بما يخدم القضية الجنوبية وجهود التحالف لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والترتيبات لمؤتمر القضية الجنوبية المرتقب عقده في الرياض.