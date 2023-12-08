فتح باب التسجيل في مسابقة حقوق عين شمس تبتكر

أعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بكلية الحقوق جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم إلى " مسابقة حقوق تبتكر"، والتي هي المسابقة المؤهلة إلى (عين شمس تبتكر).

يأتى ذلك في إطار دعم كلية حقوق عين شمس لأبنائها الموهوبين والمبدعين من أصحاب الأفكار الرائدة والأفكار الابتكارية.



وأوضحت كلية حقوق عين شمس ، أن التقديم متاح لكل طالب من طلاب الكلية في برامجها الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية، ولباحثيها في الماجستير والدكتوراه، وذلك بأن يشارك المتقدم بفكرة ابتكارية أو فكرة قابلة لتحويلها لمشروع رائد.

والتسجيل في المسابقة متاح عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/b1XkdGoD8bHuBgQG7

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وتحت رعاية الدكتور محمد صافي عميد الكلية، وفي إطار ما يقدمه مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالكلية من دعم للموهوبين ولأصحاب الأفكار الرائدة والابتكارية، وذلك بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، شارك فريق Valley of The Sun الممثل لرواد نوادي الابتكار بكلية الحقوق Iclub، مشاركة فاعلة في مشروع الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع جامعة برلين، وهو أول مشروع يعمل على إنتاج أفكار مبدعة وخضراء تدعم فكرة التنمية المستدامة.

وقد تكون الفريق من طلاب من البرنامج الإنجليزي والبرنامج العربي بالكلية، وهم: الطالبة ندى أحمد محمد، والطالبة حورية عادل محمود، والطالبة أميرة أحمد علي، والطالبة سارة شريف، والطالبة رويدا عاطف



شارك الفريق بفاعلية في التصفيات المؤهلة لمرحلة الإعداد، ووفقا لذلك جرى اختيارهم للمشاركة في مرحلة الإعداد وهي مرحلة ما قبل التصفيات النهائية، وفيها يحضر المشاركون معسكرا تدريبيا تأهيلا للتصفية النهائية ينظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.



وجدير بالذكر هنا أن فريق Next Generation الممثل لرواد نوادي الابتكار قد حصل على المركز الخامس من بين كليات ومعاهد الجامعة والذي هو المركز الأول على القطاع الأدبي في ASU First Hackathon عن مشروع مبادرة (قانونك في جيبك .. مجالك في ايدك) وقد تكون الفريق من طلاب من البرنامجين العربي الإنجليزي، وهم: الطالب أحمد محمد، والطالبة زينب حسين، والطالبة أميرة محروس، والطالبة أروى محمد.

