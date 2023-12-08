تعليمات هامة من جامعة عين شمس للطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول

قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية أعدت كافة جداول الامتحانات، ونشرتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الكلية.

لمعرفة الجداول اضغط هنا .



وأضافت أميرة يوسف لـ صدى البلد، أن الامتحانات سوف تقام بنظام البابل شيت، وتبدأ من التاسعه صباحا وعلي ثلاث فترات يوميا لتنتهي في الخامسة عصرا، لافتة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تواجد أستاذ المادة يوميا للرد علي أسئلة واستفسارات الطلاب، وتم الانتهاء من تجهيز القاعات وإعلان الجداول .

وأشارت إلى أن الكلية كلها مراقبة بالكاميرات واللجان الامتحانيه أيضا ستكون مراقبة بالكاميرات ، محذرا الطلاب من الغش وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى محاولة للغش والتعامل بمنتهى الحسم

تعليمات خاصة بالامتحانات



. ممنوع منعا باتا اصطحاب الموبايلات داخل لجان الامتحان، وفى حالة ضبط أى موبايل مع الطالبة سيتم تحويلها إلى الشئون القانونية.

. إحضار جميع الأدوات المكتبية الخاصة بها حيث يُمنع تماما تداول هذه الأدوات بين الطالبات.

. لبس الكمامة الخاصة بها وتطهير الأيدى وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

. إحضار زجاجة مياه خاصة بها لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة الطالبات.

. لا يُسمح للطالبات بدخول الامتحانات بعد مرور ربع ساعة من بدء الامتحان.

. لن يُسمح للطالبات دخول اللجان الامتحانية في حالة عدم وجود إثبات شخصية.

. التواجد قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

. على جميع الطالبات مغادرة الكلية من البوابة المخصصة للخروج بعد الانتهاء من الامتحان.

. تحجب نتيجة الطالبة التي لم تسدد المصروفات ولا تقيد بالعام الجامعي التالي لحين سداد المصروفات.