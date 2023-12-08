الكرملين: بوتين والرئيس الإيراني ناقشا التفاعل والتعاون في إطار مجموعة "أوبك+"

قال الكرملين ، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ناقشا التفاعل والتعاون في إطار مجموعة "أوبك+".

كما أكد الكرملين من ناحية أخرى، على أن واشنطن تعمل على ضمان أن يدعم الصراع في أوكرانيا مصالحها الاقتصادية.

ولفت الكرملين إلى أن دخول روسيا في محادثات سلام مع أوكرانيا بشروط كييف غير واقعية على الإطلاق.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني الزائر إبراهيم رئيسي، أمس الخميس، بتعميق العلاقات بين البلدين، بعد يوم من زيارة نادرة للزعيم الروسي إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقد بنى بوتين، الذي تخضع بلاده لمجموعة من العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة بسبب شن الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، شراكة وثيقة مع إيران، بما في ذلك بالمجال العسكري.

وقال بوتين في بداية محادثاته مع نظيره الإيراني في موسكو "علاقاتنا تتطور بشكل جيد للغاية، من فضلكم أبلغوا أطيب تحياتي للمرشد الأعلى لإيران. بفضل دعمه، أنشأنا اتجاها جيدا في السنوات القليلة الماضية".

من جانبه انتقد رئيسي "النظام العالمي"، وأدان حربالاحتلال الإسرائيلي على غزة، باعتبارها "جريمة ضد الإنسانية" تحدث بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

ووصف روسيا بأنها دولة صديقة، قائلا إن اجتماعه مع بوتين سيخلق ظروفا مواتية جديدة للتعاون.

وفي الوقت الذي تواصل فيه هجومها على أوكرانيا، تستخدم روسيا، وفقًا للبيت الأبيض، طائرات دون طيار إيرانية الصنع وتبني مصنعا للطائرات دون طيار من تصميم إيران، وتحصل طهران في المقابل على طائرات مقاتلة وصواريخ وإلكترونيات ومعدات دفاع جوي متقدمة.