التعليم العالي في أسبوع| إعلان قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة بالتعاون مع الرقابة الإدارية.. معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف موقع نادي أعضاء هيئة البحوث  

معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف موقع نادي أعضاء هيئة البحوث

بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.. قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة

الوزير يلتقي أحد العلماء المصريين المدرجين بقائمة الأكثر تأثيرا في العالم

أيمن عاشور: الجامعات الأهلية إضافة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الأحداث الهامة على مدار الأسبوع كان أبرزها إعلان قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة بالتعاون بين التعليم العالي وهيئة الرقابة الإدارية.

فقد وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ إجراءات حاسمة من جانب لجنة الضبطية القضائية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية، للقضاء على الكيانات الوهمية التي تستغل الطلاب وأولياء الأمور.

جاء ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها.

وتم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

هذا، وسوف يتم تحديث هذه القائمة تباعا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية وجميع أجهزة الدولة المعنية.

وكانت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي تمكنت من ضبط 411 كيانًا وهميًا خلال الفترة الماضية، بدعم معلوماتي من هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية.

وأفاد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بأن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءً على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وجميع أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات الوهمية.



بينما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور الحيوي للعلماء والباحثين في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستمرار في زيادة إنتاج الأبحاث ضمن خطط الدولة، وقيام العلماء بتحويل البحث العلمي إلى منتج وابتكار يدعم الصناعة والاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور مينا ثابت قليني عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، وأحد أبناء مصر المدرجين فى قائمة ستانفورد الأمريكية الشهيرة لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا لعامين متتاليين 2022 و2023، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



في بداية اللقاء، قال الدكتور أيمن عاشور، إن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة الوزارة لدعم الابتكار وريادة الأعمال والأبحاث العلمية لعلماء مصر ذات المردود الاقتصادي الذي يُسهم في دفع قطار التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر الاستراتيجية 2030، لافتًا إلى أن دور البحث العلمي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في رفع عدد وجودة الأبحاث، وربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق والاستفادة من مخرجاتها، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع.

وأوضح أن احتفالية تكريم علماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد خلال شهر أغسطس الماضي هو تكريم للعلماء المتميزين حتى ينطلق هؤلاء العلماء بخطط تحتاجها الدولة مع أكبر الباحثين على مستوى العالم فى القضايا التى تخدم رؤية مصر 2030.

وأكد د. أيمن عاشور على تقديم الوزارة الدعم الكامل للمُبتكرين والمُخترعين لتنفيذ مشروعاتهم وتطبيق اختراعاتهم، وتوصيلهم بالجهات ذات الصلة بابتكاراتهم في سوق العمل والصناعة.

كما استمع الوزير للدكتور "قليني" حول كيفية تصنيع وتوزيع دواء من الطبيعة، حيث قام بنشر بحث علمي في دورية طبية دولية كُبرى شارحًا فيه قدرته على مقاومة الفيروسات التنفسية، والذي تلقى عنه تهنئة من مؤسسة النشر الدولى الشهيرة السيفير لربطه بأهداف التنمية المُستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن اقتصاد الأدوية الطبيعية عالميًا تجاوز الـ300 مليار دولار في العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن إمكانيات مصر ووزارة التعليم العالي قادرة على إنتاجه بأفضل جوده وأقل تكاليف، وأيضًا تصديره لكل بلاد العالم.

كما ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة حوارية لمناقشة مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، كأول جامعة أهلية تتم مناقشة إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها.

وحضر الجلسة د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. ماهر مصباح الأمين العام لمجلس الجامعات الأهلية، ود. جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، ود.سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، ود. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ود. جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، ود. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ود. أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة السابق، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والقائم بأعمال رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات، ود. عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الجلسة، أكد الوزير على أهمية الدعم الغير محدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل، مثمنًا دور الجامعات الأهلية في تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، بما يُسهم في إتاحة التعليم العالي؛ لاستيعاب الأعداد المُتزايدة من الطلاب على التعليم الجامعي، موضحًا أنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع وتمثل إضافة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.

ومن جانبه، وجه د. جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديمها كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا على دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، مضيفًا أن جامعة بنها الأهلية حريصة على عقد هذا الحوار الموسع الذي يضم قامات أكاديمية كبيرة وخبرات مختلفة؛ بهدف مناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.

و شهد اللقاء عرضًا تقديميًا قدمه د. حسين المغربي مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة، حول مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية والاستماع إلى وجهات النظر والرؤى المختلفة حولها تمهيدًا لعرضها واعتمادها من مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مُناقشة أهم التحديات التي تواجه الجامعة في الوقت الحالي للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية للطلاب.



وقد نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، لقاءًا مع مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث برئاسة الدكتور علي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة البحوث؛ لبحث فرص التعاون المُشترك، وذلك بمقر المعهد، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، .

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم بأعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة البحوث، مشيدة بالخدمات والأنشطة، والفعاليات التي يُقدمها النادي، لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد وبالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مؤكدة أن التعاون مع نادي أعضاء هيئة البحوث يُمثل فرصة هامة للتكامل والتواصل مع كافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان فرص التعاون المُشترك لاسيما في مجال ورش العمل والموضوعات ذات العلاقة بتخصص المعهد، كذلك تقديم الدعم الفني من معهد بحوث الإلكترونيات للنادي في إنشاء واستضافه موقع النادي.



وفى هذا السياق أكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات على تقديم كافة أوجه الدعم للنادي؛ لتنفيذ الأنشطة والفاعليات المشتركة بما يتوافق مع خطط المعهد ومجلس إدارة النادي؛ لخدمة ورعاية السادة الأعضاء.

ومن جانبه أعلن الدكتور علي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة البحوث عن موافقة مجلس إدارة النادي على تقديم عدد أربع جوائز علمية محكمة بواسطة لجان متخصصة سنويًا، بالضوابط التي تضمن الاستفادة منها ضمن مُتطلبات الترقية للباحثين، كما تم الموافقة على تنظيم مؤتمر سنوي لنشر مخرجات المراكز والمعاهد البحثية، فضلًا عن إقامة عدد من الندوات وورش العمل والدورات العلمية من خلال المتخصصين بشهادات معتمدة تفي بمتطلبات الترقية أيضًا.