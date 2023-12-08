رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

حرصت سالي شقيقة الفنان أحمد حلمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بوفاة شقيقها خالد حلمي إثر أزمة قلبية تعرض لها.

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كتبت شقيقة أحمد حلمي: “أخي خالد حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة”.

تحدث الغالبية العظمى من الأزمات القلبية بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية التي تغذي قلبك، يحدث هذا غالبًا بسبب الترسبات، وهي مادة لزجة يمكن أن تتراكم على الأجزاء الداخلية من شرايينك، ويسمى هذا التراكم بتصلب الشرايين.

في بعض الأحيان، يمكن أن تنفتح أو تتمزق رواسب اللويحة داخل الشرايين التاجية (القلب)، ويمكن أن تعلق جلطة دموية في مكان حدوث التمزق، إذا كانت الجلطة تسد الشريان، فقد يؤدي ذلك إلى حرمان عضلة القلب من الدم ويسبب نوبة قلبية.