عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

صدى البلد

حرصت سالي شقيقة الفنان أحمد حلمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بوفاة شقيقها خالد حلمي إثر أزمة قلبية تعرض لها.

شاهد الفيديو:

كتبت شقيقة أحمد حلمي: “أخي خالد حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة”.

تحدث الغالبية العظمى من الأزمات القلبية بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية التي تغذي قلبك، يحدث هذا غالبًا بسبب الترسبات، وهي مادة لزجة يمكن أن تتراكم على الأجزاء الداخلية من شرايينك، ويسمى هذا التراكم بتصلب الشرايين.

في بعض الأحيان، يمكن أن تنفتح أو تتمزق رواسب اللويحة داخل الشرايين التاجية (القلب)، ويمكن أن تعلق جلطة دموية في مكان حدوث التمزق، إذا كانت الجلطة تسد الشريان، فقد يؤدي ذلك إلى حرمان عضلة القلب من الدم ويسبب نوبة قلبية.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

ترشيحاتنا

طوني خليفة: كان نفسي أعمل عمرة.. وكل الأديان تصب في مكان واحد

رويترز: بايدن سيطلب من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل

فيتوريا يضع حدا لمسيرة المسمار.. من يعوض غياب طارق حامد مع الفراعنة؟

النشرة الدينية | حصن نفسك من الفتن والوقوع في المعاصي.. ودعاء مستجاب فجر الجمعة

انتحال للشخصية وسرقة أموال.. تحذير لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp

رد صادم من أنشيلوتي على انتقال كليان مبابي لريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

في ذكراه.. تعرف على جنسية مصمم البيت الأبيض ومشاكله

كلها أيام| موعد انتهاء أزمة السكر.. وهذا ما يجب على المواطن فعله

سعر خرافي لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي |صور

فيديو

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ