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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نصائح لتجنب مخاطر التكنولوجيا.. أنشطة متنوعة لطلاب المدارس بثقافة الفيوم

بعض انشطة ثقافة الفيوم
بعض انشطة ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الحالي.

وفي السياق، شهدت مكتبة الفيوم العامة، بحضور طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية، ورشة حكى لقصة بعنوان " الملك صفوان"، قدمها الروائي محمد جمال الدين، حول قصة أحد الملوك قديما والذي عاش مع زوجته فترة طويلة دون أن تنجب له ولي العهد، وقرر أن يتزوج عليها بأميرة شابة طمعا أن تأتي له بالأمير الذي طال انتظاره.

من جانب آخر، نفذت مكتبة الطفل ورشة فنية من ورق الكانسون لعمل كارت تهنئة بمناسبة العام الجديد، نفذها كلا من انتصار فتحى وعبير ناجى أمناء مكتبة الطفل، إلي جانب عرض مسرح عرائس للأطفال نفذه رضا محمد وعبير ناجى أمناء مكتبة الطفل.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

شهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة حكى وألعاب شعبية، لأطلس المأثورات الشعبية، قدمها أسامة محمود كبير باحثي أطلس المأثورات، تضمنت حكايات شعبية، تعزز فى نفوس الأطفال قيمة العمل والتعليم، وأقيمت عددا من الألعاب الشعبية، والتى تهدف إلى رفع الوعي بالثقافات الشعبية.

وحول دور "التكنولوجيا في حياتنا"، عقد قسم المواهب بالفرع محاضرة ثقافية، بمدرسة التوفيق الإعدادية بنات، ناقش خلالها أندرو نادي محاضر تنمية بشرية، السلبيات والأضرار التي تصل إلينا من خلال السوشيال ميديا، والإستخدام المفرط للتكنولوجيا، مشيرا إلي الجانب السلبي لها من حيث الإنعزال المفرط عن الواقع، والقلق، والإكتئاب، موضحا أيضا التأثير الإيجابي لها منها التعلم عن بعد، وسهولة التواصل.

وفي ختام اللقاء، قدم للطالبات بعض النصائح لتجنب مخاطر التكنولوجيا، والإختراق المعلوماتي، والإبتزاز الإلكتروني، والوعي بالجرائم الإلكترونية المختلفة.

فيما أقام الفرع عددا من الورش الفنية المتنوعة منها؛ ورشة فنية للرسم الحر بمناسبة استقبال العام الميلادي الجديد، نفذتها نادية عاشور ياسين معلمة بمدرسة الفصل الواحد باللاهون، وأخري نفذتها أسماء العشري مسئولة نادي المرأة ببيت ثقافة أبشواي، تم خلالها تعليم الرواد طريقة عمل وحدة مفرش من الخرز.

 

ثقافة الفيوم تناقش مخاطر التكدس السكاني وآليات المواجهة

 

 

 

"قراءات في الأدب السياسي" و"سيدات علي عرش مصر" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

 

 

 

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