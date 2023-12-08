أخبار التعليم|مفيش إجازة بالمدارس الخالية من لجان الانتخابات الرئاسية .. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مفيش إجازة.. التعليم تشدد على انتظام العمل بالمدارس الخالية من اللجان الانتخابية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعطيل الدراسة في جميع مدارس الجمهورية خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

تعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية من الكلمات الأكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل ، حيث أكد وزير التعليم والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور على الالتزام بمواعيد الامتحانات وفقًا للخريطة المعتمدة

أيمن عاشور: دور الجامعة ليس تعليميًا فقط بل توعية لتتكامل شخصية الطالب



أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور الهام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأمن القومي المصري، من خلال إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الدولة،

جامعة القاهرة تحذر من الكيانات الوهمية: سنلاحقها

حذرت جامعة القاهرة مجددًا، من الكيانات الوهمية التي تدعي صلتها بالجامعة وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة، سواء من خلال الدراسة الأكاديمية أو التدريب، مشددة على أن الإدارة القانونية بالجامعة ستلاحق هذه الكيانات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها ومقاضاتها لاستغلال اسم الجامعة مما يسبب ضرر بالغ للطلاب.

«تطوير التعليم بالوزراء» يكرم الأوائل وأعضاء هيئة التدريس بجامعة مصر التكنولوجية| صور

نظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تكريمًا لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وأوائل طلاب الشهادات النهائية، بجامعة مصر التكنولوجية الدولية، المشرف عليها الصندوق





التعليم العالي تنشر حصاد 2023| تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة مناسبة له ضمن مبدأ الاستدامة

حظا ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، خاصة وأن تشجيع الاستثمار في التعليم العالي يعُد من الأمور الهامة .