مصرع 5جنود إسرائيليين و6 بحالة خطرة في اشتباكات مع القسام بـ غزة

أفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية نقلا عن مصادر، بمصرع 5 جنود إسرائيليين و 6 بحالة خطرة في اشتباكات مع كتائب القسام شمالي قطاع غزة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي امس الخميس، أنه يبحث إمكانية فرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، حسب مصادر لفضائية العربية.

وقام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الخميس، باقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن الاقتحام يأتي تزامنا مع المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستعمرون القيام بها هذه الليلة، والتي من المتوقع أن تنطلق من باب الخليل باتجاه باب العمود، وتخترق الحي الإسلامي بالبلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق.