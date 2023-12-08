أول إجراء من سفير مصر الجديد في لبنان

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 بالسفير المصري الجديد لدى لبنان السفير علاء موسى، في منطقة معراب بمحافظة جبل لبنان.

وقال "جعجع" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب السفير المصري الجديد في لبنان علاء موسى يرافقه المستشار كريم إسماعيل في زيارة تعارف".

وأضاف أنه "قد تم البحث في آخر التطورات على الصعيدين اللبناني والاقليمي، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والدكتور شربل العلم عن الجهاز".

وتموج الساحة اللبنانية في الوقت الحالي، بتطورات كبيرة على وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاشتباكات المتواصلة بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، والاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.

وأشارت السفارة المصرية في لبنان، إلى أن اللقاء تناول الاستحقاقات الدستورية القادمة في لبنان والتطورات الإقليمية في المنطقة.