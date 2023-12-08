اشتعال النيران بمستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا خلال قصف إسرائيلي

افادت وسائل إعلام تلفزيونية، باشتعال النيران في مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا والذي يؤوي آلاف النازحين بعد قصف إسرائيلي.

كان قد افاد نبأ عاجل نقلته العربية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي أدرج القياديين في حماس محمد ضيف ومروان عيسى على قائمة الإرهاب .

وأعلن الاتحاد الأوروبي امس الخميس، أنه يبحث إمكانية فرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، حسب مصادر لفضائية العربية.

وقام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الخميس، باقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.