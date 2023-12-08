استهداف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد غربي العراق

ذكرت قناة الميادين أنه تم استهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد غربي العراق .

كانت قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية في الأنبار العراقية تعرضت في وقت سابق لهجوم بطائرة مسيرة.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، الأربعاء، عن استهدافها في وقت سابق قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

وأشارت الفصائل العراقية المسلحة، التي تعرف بالمقاومة الإسلامية العراقية، إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وذكرت الفصائل العراقية المسلحة إنها نفذت الضربة رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، التي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل 5 مسلحين وتدمير طائرة مسيرة في العراق عن طريق طائرة مسيرة أمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "في 3 ديسمبر، بالقرب من كركوك بـ العراق، اشتبكت القوات المخصصة لقوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب، مع 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية ردت دفاعًا عن النفس باستخدام طائرة بدون طيار أمريكية، مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين الـ 5 وتدمير الطائرة بدون طيار الخاصة بهم.