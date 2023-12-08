كتائب القسام تفجر ناقلة جند إسرائيلية وتشعل النار فيها

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة :" مجاهدونا تمكنوا من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة ناسفة شمال مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها".

وأفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية نقلا عن مصادر، بمصرع 5 جنود إسرائيليين و 6 بحالة خطرة في اشتباكات مع كتائب القسام شمالي قطاع غزة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي امس الخميس، أنه يبحث إمكانية فرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، حسب مصادر لفضائية العربية.

وقام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، أمس الخميس، باقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.