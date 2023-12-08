مي البحيري تحكي قصتها مع رجل بسيط: ما تحكمش من المظهر

وجهت الإعلامية مي البحيرى نصائح هامة تتعلق بعدم الحكم على شخص ما من المظهر.

وقالت مى البحيرى خلال برنامج "كلام مابينا" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أنها فى إحدى المرات كانت محتارة فى أمر ما، واستشارت المقربين منها لكنها لم تقتنع برأى أحد منهم.

عم محمد



وتابعت مى البحيرى قائلة:" وفى مرة وعديت على شخص اسمه عم محمد بسيط للغاية بشترى من عنده حاجات ولاحظ أنى متغيرة، سالنى مالك وطلب منى احكى فحكيت ليه وانا محرجة".



وأضافت مى البحيرى: عم محمد كان يتمتع بكثير من الخبرة والحكمة التى جعلتنى أندهش من ردوده واقتنعت برأيه، ومن حينها اصبح مستشارى فى الأمور الصعبة فى حياتى.



https://fb.watch/oOYTdciChy/?mibextid=RtaFA8