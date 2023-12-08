لا أريد.. فارس قطرية يكشف سبب رفضه تشبيهه بـ عبد الرحمن الأبنودي

كشف الشاعر فارس قطرية، سر تشبيه الجمهور له بالراحل عبد الرحمن الأبنودي، الشاعر الكبير.

ولفت الشاعر فارس قطرية، خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري ببرنامج كلام ما بيننا، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الجمهور شبهه بالشاعر عبد الرحمن الأبنودي بسبب قصيدة "حكاوي ستي".

حكاوى ستى

وأضاف فارس قطرية أن لهجة قصيدة «حكاوي ستي» أقرب للهجة الصعيدية الشرقاوية، منوها أنه يرفض التشبيه بـ الأبنودي؛ لأنه لا يريد التشبه بأحد مهما كان.

واختتم قطرية قائلا: أتشرف أن أتشبه بالأبنودي؛ لأني أريد أن أكون فارس قطرية فقط، مع شرفي بكون شعري شبيه بالأبنودي.



