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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر : تعقيدات الحرب في غزة جعلت الوضع أكثر صعوبة وتحديا

وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وضوح الموقف القطري فيما يتعلق بالأحداث في غزة؛ منذ السابع من أكتوبر وهو إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت.

وشدد وزير الخارجية القطري في تصريحات له نقلتها - وسائل إعلام قطرية - علي ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال نعتقد أن هناك واجبا أخلاقيا على المجتمع الدولي لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة وان استمرار القصف الإسرائيلي يزيد المخاطر على المدنيين الإسرائيليين الرهائن.

وأردف وزير الخارجية القطري: تعقيدات الحرب جعلت الوضع أكثر صعوبة وأكثر تحديا بالنسبة لنا جميعا "، مشددا علي ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام في غزة.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري التقي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية. 
 

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