كأس السوبر.. رئيس الاتحاد الإماراتي يحضر مران «رجال يد الأهلي» في الفجيرة

حرص نبيل محمد عاشور، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، على حضور مران الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، الذي يقام داخل صالة الشيخ زايد بإمارة الفجيرة، ورحَّب بالدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة، والتقط معه بعض الصور التذكارية.

وخاض فريق كرة اليد رجال بالنادي مرانه الأول في الإمارات مباشرة عقب وصوله إلى مطار دبي، استعدادًا لمواجهة الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري، المقرر لها بعد غد السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.



