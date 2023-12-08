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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلمسة فنانة عالمية| وضع الموسيقى التصويرية لفيلم ليه تعيشها لوحدك .. صور

صدى البلد

انتهي الموسيقار اسلام صبري من وضع الموسيقي التصويرية لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" بمشاركة الاوركيستريتور العالمية هامي.

و"هامي" هي موسيقية عالمية قامت بالتكوين الاوركسترالي الموسيقي  مع أكثر من نجم عالمي في عالم الموسيقي منهم هانز زيمر وفيلم الجوكر و قراصنة الكاريبي باجزائه كما عملت أيضا اوركستريتور  لاكثر من فيلم عالمي اخر.

وعبرت هامي عن سعادتها بالعمل في الفيلم مؤكدة أن الفنانة بشري من أفضل المنتجات في مصر ويجب عليها إنتاج المزيد من الأعمال من هذه النوعية الفترة القادمة، كما وجهت الشكر الموسيقار اسلام صبري مؤكدة انه المفضل بالنسبة لها، اما عن المخرج حسام الجوهري فوضحت انه مخرج موهوب ومحترف ويستطيع توصيل الأحاسيس بالموسيقي.

وأضافت هامي انها فخورة بالعمل مع كل طاقم العمل بالإضافة لابطاله خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف و محمد رضوان  وإنتاج شركة "Iproductions"، وتشارك بشري بدورها الانتاجي وليس ممثلة ومشرفة علي إنتاج افلام الشركة.

وانتهي مؤخرا صناع الفيلم من تصويره بشكل كامل ودخل في مرحلة المونتاج تمهيدا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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