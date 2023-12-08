محافظ أسيوط : اقبال كبير من الطلاب على القوافل التعليمية بديروط والبداري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن القوافل التعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة تحت شعار الجمهورية الجديدة "العلم والعمل" شهدت إقبال كبير من الطلبة والطالبات خلال اليومين 7 و8 ديسمبر 2023 بمركزي ديروط والبداري للاستفادة من المحاضرات الدراسية التي يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة من خلال تقديم منتج تربوي متطور يساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه القوافل التعليمية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مشروع القوافل التعليمية يعد من أهم المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها لتواكب تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية "بناء الإنسان" التي أطلقها رئيس الجمهورية لافتا إلى أن الهدف من تنظيم تلك القوافل هو الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى المحافظة.

وكانت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قد أطلقت قافلة تعليمية مجانية لطلاب الشهادات العامة (الإعدادية، والثانوية) باسيوط على مدار يومين 7 و8 ديسمبر في مركز ديروط بـ"قاعة دايت نايت بندي ديروط الرياضي – قاعة الاسيوطي بنادي المعلمين" وفي مركز البداري بـ" قاعة الملكة بجوار كوبري المرور" بمشاركة نخبة من مستشاري ومعلمي المواد المختلفة من ذوي الخبرة بوضع الامتحانات وبحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد سويفي القائم بعمل مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط والعديد من قيادات مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.



وأشار عبدالعزيز زنار إلى الإقبال الكبير للطلاب والطالبات لمتابعة المراجعات النهائية لجميع المواد التي تقدم عن طريق أساتذة متخصصون فى وضع الإمتحانات النهائية وحرص عدد كبير من الطلاب على الحضور بكثافة وأعداد كبيرة للاستفادة من خبرة المدرسين المتخصصين مشيرًا إلى أن الهدف هو الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها نخبة متميزة من مدرسين المواد الدراسية المختلفة.



وأضاف أحمد سويفي إلى أن المشروع القومى للقوافل التعليمية يسير وفق خطة مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة تحت مظلة مبادرة حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف الوصول إلى نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراءالمواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متميز لطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الثانوية العامة.