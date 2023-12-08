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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحفى جزائري : شباب بلوزداد غير سعيد بالتعادل مع الأهلي

الاهلي وشباب بلوزداد
الاهلي وشباب بلوزداد

أكد الناقد الرياضي الجزائري نجيب حريطى ،أن فريق شباب بلوزداد الجزائري،  لم يفرح بنقطة التعادل السلبي مع الأهلي، فى الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية أبطال فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية. 

وقال الصحفي الجزائري،  في مداخلة هاتفية مع الإذاعية نجلاء حلمى فى إذاعة الشباب والرياضة،  ان شباب بلوزداد الجزائري،  استطاع بقيادة المدير الفني للفريق  البرازيلي ماركوس باكيتا ، التحكم في مجريات الأمور، وتهدئة رتم اللعب الذى بدأ بحماس  شديد مرور عشرين دقيقة من عمر اللقاء، وبعد السيطرة على أخطر عناصر الأهلي،  كهربا وبيرسي تاو واليو ديانج الذى سبق له اللعب في الدوري الجزائري. 


وأكد نجيب حريطى، أن تغييرات ماركوس باكيتا،  كانت هجومية خاصة بعد مشاركة زروقى وبلخير.

ووجه الناقد الرياضي الجزائري، الشكر إلى إدارة الأهلي التى أحسنت استقبال بعثة النادي الجزائري في الإسكندرية مؤكدا إنه سيتم رد الدين على مستوى الاستقبال لكن على المستوى الفنى سيعمل بلوزداد على تحقيق الفوز.

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