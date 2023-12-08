وفاة والدة وكيل إسكان النواب .. والعزاء غدا بـ عمر مكرم

أعلن النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وفاة والدته.



وقال شكري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”بإيمان كامل بقضاء الله وقدره وبقلب يعتصر الما وعينا لا تقف عن الدمع ".



واضاف :" فقدت اليوم اغلي الغاليين امي الحبيبة رمز الحب والحنان والإيمان وطاقة العطاء وحسن الخلق اسالكم تكرما منكم ان تدعو لها باخلاص بلرحمة والجنة باذن الله وان تدعو لي علي تحمل فراقها وان يربط اللة علي قلبي".

وأشار الى موعد العزاء موضحا أنه سيقام غدا السبت الموافق 9-12-2023 بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.