سقوط 10 شهداء ومصابين في غارة إسرائيلية عنيفة على عائلة بـ خانيونس

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل تليفزيونية، بوقوع 10 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد نبا عاجل نقله مراسل فضائية العربية، اليوم الجمعة، أن اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في وسط خان يونس.

في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وضوح الموقف القطري فيما يتعلق بالأحداث في غزة؛ منذ السابع من أكتوبر وهو إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت.

وشدد وزير الخارجية القطري في تصريحات له نقلتها - وسائل إعلام قطرية - علي ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة.