1.3 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة في أسبوع

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.8%، والعرب على 7.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 51.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 86% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.4%، وسجل العرب 7.6%.

سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 3.9 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 3.7 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

