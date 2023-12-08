وزير أردني سابق يدعو إلى إنشاء مواقع تواصل عربية

قال الدكتور معن القطامين، الوزير الأردني الأسبق إنه أطلق دعوة لاستطلاع الرأي حول عمل مواقع تواصل اجتماعي خاصة بنا كعرب لتكون فرصة لتغيير ما تفعله معنا خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية، وتكون داعمة لقضايانا ووجهات نظرنا .



وأضاف القطامين، خلال حديث لبرنامج "العنكبوت" على فضائية "أزهري" أن المسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم حاليا هو عدة منصات غربية وأهمهم منصات "ميتا" وتيك توك وتليجرام وغيرها، وغالبية العالم يعملون على فيس بوك "3 مليار حول العالم" بالتالي حينما واجهتنا المشكلات فيما يتعلق بقضية غزة فأصبحنا نتسائل هل يعقل أننا كأمة عربية تعتز بعروبتها وتحمل رسالة الإسلام ولها إرث تاريخي أن نقف أمام هذا الحاجز ولا يكون لنا منابر عربية حرة؟.



وأوضح الوزير الأردني الأسبق أنه أطلق استفتاء من خلال موقع "البوصلة" منذ عشرة أيام، يتسائل من خلال، هل العرب مهتمون بأن يكون لديهم منظومة مواقع تواصل اجتماعي عربية أم لا؟ لافتا إلى أن نتائج هذه البوصلة جيدة ومدة الاستطلاع 30 يوما، وصوت حتى الآن 25 ألف شخص، داعيا المصريين للمشاركة في هذا الاستفتاء نظرا لأهمية مصر كدولة متمنيا أن يكونوا من الداعمين لهذا الموقع، وذلك لاستفزاز شباب الأمة العربية لإطلاق مواقع تواصل اجتماعي عربية مختلفة.