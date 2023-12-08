أستاذ علوم سياسية: الإشراف القضائي للعلمية الانتخابية يضمن حيادتها.. فيديو

أكد الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، أن وجود قاض لكل صندوق، خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يعزز من نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية.

وقال أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الإشراف القضائي للعلمية الانتخابية يضمن حيادتيها وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، خاصة أن هناك 15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض رؤساء للجان العامة والفرعية.

وأشاد بتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلات كثيرة للمصريين في الخارج من أجل تحفيزهم نحو المشاركة القوية فى الانتخابات الرئاسية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية لمجهودها المبذول للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، ومتابعتهم للعملية الانتخابية على مدار 24 ساعة طوال الـ3 أيام وتقديم الدعم اللوجستي والحديث دائما مع رؤساء البعثات واللجان فى 137 لجنة بـ121 دولة.