القدس للدراسات المستقبلية: جميع الفلسطينيون يعلمون الجهد المصري الدائم والمتجدد لدعمهم.. فيديو

تحدث الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وقال أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا اليوم"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ،: "علاقة مصر وفلسطين تاريخية لا انفصام لها، وليست وليدة الأزمة الحالية والتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، "جميع الفلسطينيون يعلمون الجهد المصري الدائم والمتجدد في دعمهم".





وأكد أن أمريكا تدير الاحتلال الإسرائيلي ولا تعمل على إنهائه، وأن إسرائيل وأمريكا تقبلان أن يصطدموا مع الإقليم العربي وليس الفلسطينيين فقط من أجل احتفاظ إسرائيل بالأرض، مضيفا أن عند شعور أمريكا وإسرائيل أنهم يقوموا بالخسارة على مستويات عديدة سيفكرون بتسوية حقيقية، ولكن حتى هذه اللحظة هم يقومون بطرق التفافية سواء بمبادرات أو أفكاره وغيره.

وأشار الأمريكيون ليس جادين على الإطلاق بفكرة تطبيق قرار حل الدولتين، معقبا: "أصبحت فكرة حل الدولتين غامضة جدا"، لافتا: "اتفاق أوسلو كان يمكن ترجمته تماما إلى دولة فلسطينية، ولكن من الواضح أن السياسات كانت تسويفية وتأجيلية ومحاولة لإدارة الاحتلال وليس حله".

