أستاذ علوم سياسية: مصر تعمل بكل قوة لمنع تصفية القضية الفلسطينية

تحدث الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا اليوم"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ،: "مصر تعمل بكل ما أوتيت من قوة على جميع المسارات لمنع محاولات شطب القضية الفلسطينية أو التضحية بها".

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية: "الشعب الفلسطيني يرى دوما في الدولة المصرية الخير ويعتبرها المضمدة لجراحه".

وأكد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، أن مصر استنفرت جميع مؤسساتها لدعم الفلسطينيين خاصة في العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة.

