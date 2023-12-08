عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المخابرات السعودي السابق: حل القضية الفلسطينية شرطا للتعامل بين الرياض وتل أبيب

صدى البلد

أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس المخابرات السعودية السابق، أن حل القضية الفلسطينية شرط أساسي لأي تعامل محتمل بين السعودية وإسرائيل.

يأتي هذا التأكيد وسط الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين البلدين، حتى مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

 

وقال الأمير تركي، في كلمته أمام الحضور في قمة الشرق الأوسط وأفريقيا التي نظمها معهد ميلكن في أبو ظبي يوم الجمعة، إن "القضية الفلسطينية هي قضية أولية ويجب التعامل معها، وهي أولوية لأي مشاركة سعودية على المستوى الذي تم تقديمه في الصحافة على أنه أمر لا مفر منه".

 

يمثل هذا الموقف تحولاً ملحوظاً في النهج الدبلوماسي السعودي، وخاصة في أعقاب الصراع بين إسرائيل وحماس. قبل شهرين فقط، أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من الاعتراف بأهمية القضية الفلسطينية.  

 

لم تؤد المشاعر المتغيرة إلى إيقاف زخم معاهدات السلام التي وقعتها العديد من الدول العربية مع إسرائيل في عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة فحسب، بل أثارت أيضًا تساؤلات حول مسار الارتباطات المستقبلية.

 

وعلى الرغم من أن الأمير تركي لم يعد يشغل أي دور رسمي، إلا أن وضعه كأحد كبار أفراد العائلة المالكة يوفر منصة فريدة للتعبير عن وجهات النظر بشأن المسائل السياسية. وباعتباره رئيسًا سابقًا لوكالة الاستخبارات السعودية من عام 1979 إلى عام 2001 وسفيرًا سابقًا إلى الولايات المتحدة، فإن أفكاره تحمل أهمية تاريخية.

 

ودعت المملكة العربية السعودية بنشاط إلى إحياء خطة السلام التي طرحتها عام 2002، والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967. ووصف الأمير تركي هذه المبادرة بأنها "الطريقة العادلة" لوضع حد للصراع الذي طال أمده. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.  

تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

موضوعات متعلقة

ماكرون يواجه انتقادات بسبب احتفال إضاءة شموع الحانوكا اليهودي

الولايات المتحدة تتهم إيران بتورطها في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أزمة غذائية بأفريقيا.. الأمم المتحدة: 78% لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام صحي

أوضاع قاتمة ويأس يخيم على "المنطقة الآمنة" جنوب غزة

وزير خارجية بريطانيا يحث الجمهوريين على تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

احتجاجات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ضد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

الرئيس الإيراني: الغرب يدعم الإبادة الجماعية في فلسطين

سفير فلسطين يشيد بتفعيل الأمم المتحدة المادة 99 لمعالجة الوضع في غزة

ترشيحاتنا

كلوب يكشف أخر تطورات المصابين بالريدز قبل مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

عاوز 20 مليون جنيه سنويا.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي

أخطر من القنبلة الذرية| وزير أردني سابق ينبّه لأمر يهدد الشعب الفلسطيني ..فيديو

القاهرة الإخبارية: استشهاد طبيبة و11 من عائلتها في قصف لحي الشجاعية| فيديو

كل المباريات | قرار عاجل في الزمالك بسبب معتمد جمال

بالقوة الضاربة .. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

رقم صادم.. سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

تزامنا مع قصف غزة.. لوح اللعنة يظهر للجميع في الضفة الغربية

نشرة المرأة والصحة.. سبب صادم لوفاة شقيق أحمد حلمي.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ