إيهاب أمين يفوز بجائزة هداف الرميات الثلاثية لدوري المرتبط

حصل إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل مسجل للأهداف من الرميات الثلاثية بدوري المرتبط للمحترفين الذي حصده الفريق مساء اليوم.

وكان إيهاب أمين قد تألق بشكل كبير خلال المباريات الماضية، وأسهم بقوة في الحصول على اللقب الذي حققه الفريق عن جدارة بعد الفوز ‏على فريق سموحة في مباراة إياب نهائي البطولة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بنتيجة 91-81.

وكان الفريق قد حسم لقب البطولة بعد فوزه في مباراة الذهاب 83-54، مع فوز فريق 18 سنة على سموحة ذهابًا بنتيجة 78-‏‏74، وإيابًا بنتيجة 71-62.‏

وبهذا الفوز حقق الفريق رقمًا قياسيًّا بعد أن حصد البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، ليصبح الأكثر تتويجًا باللقب.