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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يُهاجم كولر: يبرر النتائج السيئة وهجوم الأهلي ضيع فرص كثيرة

كولر
كولر

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتحجج بشكل كبير وهو السبب فى التراجع الموجود فى النتائج.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "كولر هو السبب في تراجع مستوى النادي الأهلي، وهو كل مبرراته حول أن الفريق يُعاني من الإجهاد ولكن لابد أن تعلم أنه ليس مبررا للنتائج السيئة".

وأضاف : "كولر عليه العودة مرة أخرى للصواب، وما حدث منه الموسم الماضي لأنه حقق 5 بطولات وكان عن جدارة بسبب التركيز".

وأتم : "هناك علامات استفهام على مستوي كل من حسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو وخط الهجوم بالكامل في ضياع الفرص".

وأكد إبراهيم سعيد على أن كولر يقوم بتقليل قصة التغيير في التشكيل وأنه يعتمد على لاعبين أساسيين ويكون هناك آخرين جاهزون، ولكن ليس الاعتماد على كل الفريق هذا خطأ بشكل كبير.

كرة القدم المصرية إبراهيم سعيد كولر الأهلى

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