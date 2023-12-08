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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: أيام كولر معدودة.. ومفاجأة في عقد موديست

كولر
كولر

فجر عمرو الحديدي،  نجم الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن أيام السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي  باتت معدودة فى حالة السقوط أمام إتحاد جدة،  في بطولة كأس العالم للأندية وذلك في ظل نزيف النقاط بعد  التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أفريقيا للأندية الأبطال الذى أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب لى الإسكندرية . 


وقال الحديدي فى تصريحات مع الإذاعية نجلاء حلمى، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، ان بات هناك فجوة بين اللجنة الفنية برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط مع مارسيل كولر خاصة بعد أن فقد بطولتين فى اقل من شهرين كأس السوبر الإفريقي ثم الدوري الأفريقي بعد الخروج على يد صن داونز. 


وقال المحلل الفنى لملعب اف ام مع نجلاء حلمى،  ان إدارة النادي الأهلي وجماهيره لن تتحمل الفشل فى بطولة كأس العالم للأندية خاصة أن الفريق الأحمر تعود على الوصول إلى المربع الذهبي بالحصول على المركز الثالث او الرابع على أقل تقدير وليس الخروج من الدور التمهيدي، مشيرا إلى أن الخواجة السويسري، يسير على درب موسيماني. 


ورفض نجم دفاع الأهلي السابق، المبررات التى ساقها كولر فى المؤتمر الصحفي، حول ملعب الجيش المصري ببرج العرب فى الإسكندرية، مؤكدا إنها حجة واهية مشيرا إلى أن الفريق الأحمر، سيواجه مدياما الغاني على ملعب سباعي فهل هذا سيكون مبرر للفشل فى غانا .


وكشف الحديدي، أن كولر، يستعين بمطور أداء هو كارلوس برنجيري، ليس له أى بصمة فى تطوير أداء لاعبي الأهلي بدليل أن كهربا، يهدر الفرص السهلة وذلك على عكس فريق صن داونز الجنوب إفريقي، حيث يستعين موكوينا، المدير الفني للفريق بمهاجم منتخب زيمبابوي السابق بيتر ندولفو، الذى رفع مستوى مهاجميه بيتر شالويلي وماليندى .

وأكد قائد فريق الأهلي السابق، ان هناك بند فى التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست،  يعطى الحق لإدارة الأهلي في فسخ التعاقد مع المهاجم الفرنسي،  فى حالة عدم احراز 17 هدفا خلال 18 مباراة مشيرا إلى أن موديست، صفقة فاشلة بكل المقاييس ولا ترضى طموحات جماهير الأهلي التى تريد مهاجم يسجل من انصاف الفرص وليس مهاجم متفرج كما يطلقون عليه فى ألمانيا.

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