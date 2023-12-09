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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: الخطيب سيعقد جلسة مع لاعبي الأهلي وكولر يُطالب برحيل المقصرين

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+, عن قرار من جانب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي, بعقد جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني عقب التعادل أمام شباب بلوزداد.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني ولاعبي الفريق قبل كأس العالم للأندية".

وتابع : "جاء ذلك بسبب غضب مجلس إدارة الأهلي الشديد بسبب تراجع مستوى اللاعبين خلال المباريات الأخيرة".

واختتم إبراهيم سعيد : "كابتن محمود الخطيب طالب الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر, بسرعة حسم ملف الراحلين والمقصرين للرحيل في يناير المقبل".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023, التي من المقرر إقامتها من الفترة 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

إبراهيم سعيد الكرة المصرية الخطيب الأهلى

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